Учиться никогда не поздно, тем более бесплатно. С 1 октября в Кузбассе стартует программа, разработанная Правительством России. «110 тысяч». Получить новую профессию могут сразу несколько категорий граждан. Какие и что за компетенции подготовили в нашем регионе, уже знает Арина Мерлова.

Своё первое блюдо приготовил в 7 лет. Богдан вспоминает: захотел сымпровизировать. А в итоге решил, что, когда вырастет, станет поваром. В этом году закончил школу, но в техникум поступить не получилось. Пока учится по видео в интернете. От мечты отказываться не намерен. Поэтому решил стать участником программы «110 тысяч».

Разработчики веб-приложений, программного обеспечения, пекари, социальные работники, лаборанты. Всего 53 профессии. Можно выбрать любую, на своё усмотрение. Но каждая компетенция уникальна и востребована на рынке труда.

110 тысяч. Именно столько человек смогут найти работу, благодаря программе, разработанной Правительством России. В Кузбассе шанс на новую жизнь получат почти 3 тысячи граждан. Главная цель – свести работодателей с потенциальными сотрудниками своих предприятий.

Обучение начнётся с 1 октября. Оно будет проходить на 24 площадках, которые откроются практически во всех городах и районах Кузбасса. Подать заявку на участие в программе можно на сайте https://express.worldskills.ru.

Автор: Арина Мерлова