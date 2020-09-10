Основная часть запланированных работ по благоустройству уже выполнена: полностью завершен ремонт площади Сергея Лазо, стелы по ул. Гагарина, возведенной на месте закладки Анжерских каменноугольных копей, и 8 дворов. На двух оставшихся дворовых территориях ремонт продолжается, до полного окончания остается несколько недель. Работы идут в рамках регионального проекта «Формирование современной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Самое масштабное преображение коснулось площади Сергея Лазо в Южном районе Анжеро-Судженска. Выбор площади в качестве приоритетного объекта для благоустройства осуществлен на основе интернет-опроса жителей, проведенного осенью 2019 года. В соответствии с пожеланиями жителей в зимний период был разработан оригинальный проект, который в течение лета превратили обширное пространство у развлекательно-культурного центра «Сибирский» в место притяжения горожан всех возрастов.

Здесь отремонтированы линии уличного освещения, уложено свежее асфальтобетонное покрытие, установлены новые скамейки и урны, оборудована парковка, по всему периметру выполнено металлическое ограждение. Особенно долгожданным для детворы стал монтаж детского игрового комплекса «Сказочный замок», а также оборудование первой в городе скейт-площадки с велосипедной дорожкой. На комплексное благоустройство площади из всех уровней бюджетов будет направлено более 10 млн рублей.

Вторым значимым объектом летнего благоустройства стала территория стелы по ул. Гагарина. Стоимость ремонта данной территории составляет 2,7 млн рублей. Здесь выполнена укладка двуцветной тротуарной плитки, оборудован пандус, уложен бордюрный камень и тротуар у остановочного павильона, осуществлен ремонт лестниц, завезена земля для газонов. Для удобства отдыхающих установлены подвесная клумба, новые скамейки и урны. С целью безопасности пешеходов на оживленном перекрестке смонтировано ограждение. Параллельно выполнен косметический ремонт стелы.

Четко по графику происходит и плановое преображение десяти дворовых территорий. Дворы выбраны на конкурсной основе из более чем 40 претендентов. Общая цена контрактов — 13,2 млн рублей. В соответствии с условиями программы во всех дворах заасфальтированы проезды, уложен бордюрный камень, отремонтировано уличное освещение, установлены новые скамьи и урны.

«Считаю, что всей своей историей анжеросудженцы заслужили высокое звание «Город трудовой доблести и воинской славы», которого удостоены в 2020 году. Это, прежде всего, награда старшего поколения. Это они строили город, развивали его, а во время Великой Отечественной войны ушли на фронт защищать свои семьи, которые остались держать оборону в тылу. Благодаря им без войны выросло не одно поколение, которое сегодня старается сохранить память о земляках. На выделенный правительством региона грант в размере 25 млн рублей, полагающийся к званию, в 2021 году будет отремонтировано около 10 мемориалов, благоустроен парк Победы и площадь Революции. Объединив наши региональные программы и нацпроекты, мы достойно подготовим город к предстоящему в июле 2021 года 90-летнему юбилею», — подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

В 2020 году специалисты ремонтируют 308 дворов и 58 общественных пространств в городах и районах Кузбасса по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». На обновление дворов и общественных территорий направят около 1,2 млрд рублей из бюджетов всех уровней. Из них на благоустройство Анжеро-Судженска будет направлено около 28 млн рублей, в том числе 24,3 млн рублей — из федерального бюджета.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.