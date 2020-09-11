Программу «Человек идущий» организует общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации» при поддержке Министерства спорта Российской Федерации в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни». Региональный организатор программы — Министерство физической культуры и спорта Кузбасса.

Проект призван мотивировать людей среднего и старшего возраста к повышению ежедневной двигательной активности. В основе лежит организация всероссийских массовых соревнований по ходьбе между корпоративными, муниципальными командами, командами пенсионеров, студентов и групп здорового образа жизни (ЗОЖ), которые будут организованы в 43 регионах Российской Федерации, с использованием мобильного приложения по подсчету шагов «Человек идущий».

Соревнования проходят в два этапа. Первый (предварительный) этап — с 10 сентября 2020 года по 10 октября 2020 года. Второй (основной) этап — с 15 октября 2020 года по 15 ноября 2020 года. По окончании первого этапа подводятся промежуточные итоги.

В соревнованиях участвуют 45 кузбасских команд от 10 до 50 человек в каждой команде — это более 1400 человек из 22 муниципальных образований Кузбасса. Возраст участников от 18 лет и старше.

Заявки на участие в программе «Человек идущий» подали муниципальные команды, команды пенсионеров, студентов и групп здорового образа жизни: Анжеро-Судженска, Белова, Березовского, Калтана, Кемерова, Киселевска, Ленинск-Кузнецкого, Междуреченска, Осинников, Полысаева, Прокопьевска, Тайги, Гурьевского, Кемеровского, Крапивинского, Промышленновского, Тисульского, Юргинского, Яшкинского, Яйского муниципальных округов и Беловского, Мариинского и Тисульского муниципальных районов.

Результатом в командном зачете станет средний арифметический балл команды.

Команды, набравшие наибольшее количество шагов за период проведения соревнований, будут награждены призами и памятными медалями. Все участники получат дипломы и значки участников соревнований «Человек идущий».

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.