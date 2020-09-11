Для обеспечения жителей качественной водой в муниципальных образованиях Кузбасса строят и реконструируют водоводы, водозаборы и насосно-фильтровальные станции.

«Последовательно решаем вопрос обеспечения кузбассовцев качественной водой. Только в текущем году в регионе будет построено и реконструировано более 100 км водоводов, к настоящему времени готово уже 90% объектов. Уже построили водоводы в Тайге, Гурьевском округе, отремонтировали в Белове и селе Вишневка Беловского района, заменили в Крапивинском округе и Мариинском районе. Все работы завершим в установленные сроки», — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Реализация проекта «Водоснабжение п. Крапивинского от водозабора п. Зеленогорского» в пгт Крапивинский улучшит качество воды для 7 тыс. человек. Уже проложили новые водопроводные трубы, в настоящее время начали реконструкцию насосно-фильтровальной станции, где вода не только проходит несколько этапов фильтрации, но и запасается в резервуары. На реконструкцию выделены более 63 млн рублей из областного бюджета по программе «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Кузбасса» с учетом местного софинансирования. Уже к новому году у местных жителей появится вода хорошего качества.

В селе Старопестерево Беловского района с населением 3 тыс. человек идет реконструкция магистрального водопровода, построенного в середине прошлого века, его износ составляет 80%. Работы ведутся в рамках государственной программы РФ «Комплексное развитие сельских территорий». Общая стоимость проекта — около 64 млн рублей из федерального, областного и местного бюджетов. В 2020 году на проведение первого этапа ремонта магистрального водопровода общей протяженностью 6,3 км Беловский район получил 25 млн рублей. На первом этапе подрядчику предстоит переложить более 2,5 км труб, старые заменят на толстостенные полиэтиленовые, причем в два раза большего диаметра. Работы ведутся шесть дней в неделю. Чтобы не останавливать процесс, на месте работ обустроен навес от дождя. Первый этап реконструкции водопровода планируется завершить 15 сентября. Полностью магистральный водопровод будет реконструирован в 2021 году.

В Гурьевском муниципальном округе отдали на госэкспертизу проект капитального ремонта водозабора в Салаире, где проживает более 8 тысяч человек. Проект подготовлен по соглашению о социальном партнерстве с ЗАО «Стройсервис». Его реализация позволит оптимизировать систему водоснабжения Салаира и близлежащих сельских поселений, даст возможность снизить затраты на электроэнергию и увеличит количество потребителей воды. Общая сметная стоимость реконструкции водозабора составляет 176 млн рублей, в настоящее время ведется работа по привлечению инвесторов. Кроме того, в 2020 году силами областного аварийно-восстановительного отряда от Салаирского поселения проложен водовод протяженностью 2 км до поселка Салаирский Дом Отдыха — жители поселка получили качественную питьевую воду. Все работы выполнены с применением современных материалов. К центральным сетям подключен и санаторий «Лесное озеро». Эти мероприятия позволят сократить количество отдельных скважин, исключить затраты на аварийные работы и другие расходы.

В Мариинске, в одном из самых застраиваемых районов города, коммунальщики ввели в эксплуатацию водовод протяженностью 6,5 км. Это позволит подключить более 350 абонентов и обеспечить водой пять улиц — Кузнецова, Шаманаева, Уютная, 70 лет Победы, Энергетиков. Источниками водоснабжения будет скважина района и городской терминал района лесокомбината. Стоимость объекта — 14 млн рублей. Работы удалось провести благодаря субсидии из областного бюджета.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.