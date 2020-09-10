Кемеровская область во всероссийском конкурсе принимает участие с 2011 года. За это время в нем испытали свои силы более 600 человек. В этом году заявки подали более 50 молодых предпринимателей. В финал прошли 26 из всех городов и районов Кузбасса. Организатор — Центр «Мой бизнес. Кузбасс».

Участники конкурса не только заявили о себе, своём бизнесе, но и получили ценную обратную связь от ведущих предпринимателей, представителей органов власти и других сфер.

Лучшие из лучших определены. В номинации «Социальное предпринимательство» победителем стала Елена Шкляр из Прокопьевска. В «Сфере услуг» — Дарья Лазарева из Кемерова, в «Торговле» — кемеровчанин Вадим Прощенко, а в «Производстве» — Тигран Адамян из Новокузнецка. Они будут представлять Кузбасс на всероссийском этапе конкурса, который пройдет в Уфе в конце ноября.

Автор: Арина Мерлова