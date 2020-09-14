Кузбасс с рабочим визитом посетил министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин. Особое внимание он уделил спортивным объектам. Также было подписано соглашение между Министерством спорта Российской Федерации и правительством Кузбасса о сотрудничестве и взаимодействии в области физической культуры и спорта.

«Спорт вносит свой вклад в развитие социальной инфраструктуры, меняется образ городов», — отметил Олег Матыцин.

Первым пунктом стало посещение физкультурно-оздоровительного комплекса «Металлург» в Белове. Он станет единственным полностью оборудованным для людей с ограниченными возможностями здоровья спортивным объектом от Урала до Дальнего Востока. Парковочные места, гостиничные номера, столовая, спортивные залы, бассейн оснащены с учетом требований для спортсменов, передвигающихся на колясках. Многие решения по планировке были приняты по итогам консультаций со спортсменами-колясочниками. Общая площадь спорткомплекса составляет почти 13 тысяч кв. м, единовременная пропускная способность — 1100 человек. В спорткомплексе будут проходить международные и всероссийские соревнования по 50 видам спорта. В основном 4-этажном здании располагаются 25-метровый бассейн на 6 дорожек с трибунами для зрителей на 150 мест, 5 спортзалов, гостиница для спортсменов на 103 места, конференц-зал на 135 мест. Два вспомогательных корпуса вмещают игровые залы для проведения соревнований по баскетболу, волейболу, мини-футболу и единоборствам. Плоскостные сооружения включают два футбольных поля — одно с натуральным газоном, одно с искусственным, трибуны на 1000 зрителей, площадки для воркаута, волейбола, бадминтона, большого тенниса и уличных тренажеров, велосипедные дорожки. Пешеходную дорожку уже активно используют любители скандинавской ходьбы.

В столице региона министр спорта осмотрел строящийся Ледовый дворец «Кузбасс». Строительство спортивного комплекса общей площадью 65 тысяч кв. метров началось в сентябре 2019 года, готовность объекта — более 40%, сдача в эксплуатацию намечена на 2021 год. Ледовый дворец на 6 тысяч мест сможет принимать самые престижные соревнования по хоккею с мячом и конькобежному спорту, чемпионаты по шорт-треку, конькобежному спорту, фигурному катанию. Также в нем планируется проведение тренировочных мероприятий по хоккею с мячом и конькобежному спорту спортивных сборных команд Кузбасса и других регионов России, сборных команд РФ для подготовки к соревнованиям различного уровня, включая Олимпийские игры. Также губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и министр спорта РФ Олег Матыцин осмотрели строительную площадку спорткомплекса «Кузбасс-Арена». В спортивном объекте площадью около 54 тыс. кв. м разместятся основное волейбольное поле с трибунами для 6 тыс. зрителей, 50-метровый бассейн на 8 дорожек, спортивные и тренажерные залы, восстановительный центр, блок для занятий скалолазанием, училище спортивного резерва, гостиница, ресторан. Это будет единственный за Уралом спортивный комплекс с аэротрубой и базой для подготовки сборной России по парашютным видам спорта.

«Все спортивные объекты, которые мы посетили сегодня, высочайшего уровня, открытые спортивные площадки заполнены детьми, в этом я вижу стабильное развитие Кузбасса, уверенный взгляд в будущее. В следующем году здесь пройдет чемпионат мира по парашютному спорту, обсудили возможность проведения крупнейших соревнований по русскому хоккею, Ледовый дворец «Кузбасс» представляет для этого все возможности. Знаю, что в Сибири это уникальный кластер, который позволит проводить соревнования более чем по 20 видам спорта. Надеюсь, что многие соревнования, как всероссийские, так и международные, придут на гостеприимную землю Кузбасса. Сделаем все, чтобы все заявки, все предложения со стороны Кузбасса нашли подтверждение в календарном плане. Люди, с которыми мы сегодня общались, благодарны за возможность заниматься спортом, и это самая высокая оценка, которая может быть», — заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

«В регионе создаются максимально комфортные условия для спортивной деятельности. Строим дворовые площадки, чтобы на них могли заниматься все желающие. Нам важно сделать так, чтобы тренировки, активный образ жизни были доступны. Кроме того, Кузбасс становится центром и спорта высших достижений, в регионе возводятся спорткомплексы международного класса, достойные принимать соревнования мирового уровня. Например, мы претендуем на проведение Кубка мира по бенди в 2021 году, будем подавать заявку на право принять чемпионат мира по бенди в 2022 году. Соглашение, которое мы сегодня подписали, позволит вывести спорт в Кузбассе на более высокий уровень», — подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.