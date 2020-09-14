Количество туристов, посетивших Горную Шорию за летний период 2020 года, увеличилось по отношению к соответствующему периоду 2019 года почти в 3 раза. Так, на 14 сентября зафиксировано 253 446 туристов. В 2019 году на эту дату было 163514 человек, на 89 932 меньше показателя 2020 года.

В связи с эпидемиологической ситуацией в 2020 году работа горнолыжного курорта Шерегеш была приостановлена с 30 марта и возобновлена 8 июня. Вначале открылись 4 гостиницы, затем выполнение противоэпидемических мер комиссия подтвердила и в других, на данный момент открыты 26 гостиниц.

Как сообщает министерство туризма и молодежной политики Кузбасса, из-за ограничений большая часть гостей Горной Шории в летний сезон 2020 года приезжала из Кузбасса, и только с августа гостиницы принимают гостей из других регионов страны — Москвы и Санкт-Петербурга, из Якутии и с Дальнего Востока. Большинство гостей — более 215 тысяч человек — отдыхали на горе Зеленой, около 20 тысяч выбрали Усть-Кабырзу, 10 тысяч — отдых на Темирских озерах и на дайвинг-курорте, 3,5 тысяч человек оздоровились в профилактории п. Каз, около тысячи гостей принял губернский центр горнолыжного спорта и сноуборда.

Гостям района были доступны пешие, велосипедные и квадроциклетные прогулки, погружение с аквалангом в прозрачное озеро и сплавы по горным рекам, походы к природным достопримечательностям и экскурсии по памятным местам.

На курорте Шерегеш работают подъемники, прокаты велосипедов, школа квадроциклетного мастерства, в гостиницах действуют бассейны с подогреваемой водой, скалодром и т. д.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.