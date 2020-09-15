Вебинары, семинары и открытые диалоги. В течение семи дней кузбассовцы, которые только планируют или уже занимаются своим делом, будут получать полезную информацию от ведущих спикеров и представителей УФНС. Что это даст предпринимателям, знает Арина Мерлова.

Когда хобби стало делом жизни. Уже 6 лет Иван Щербаков, в прошлом — разработчик программного обеспечения, руководит локацией квестов. Начинал с одной игры, сейчас их уже три. Жанр — приключения. Захватывает. Делится, что хоть пандемия внесла свои коррективы в работу, бросать бизнес не намерен. Постоянно учится чему-то новому, поэтому и решил принять участие в «Неделе самозанятых».

Целый пласт полезной информации. В Центре «Мой бизнес. Кузбасс» прошёл день открытых дверей. Самозанятым презентовали новый налоговой режим, рассказали о плюсах и минусах. Сегодня у экранов — десятки заинтересованных человек. Как избежать налоговой проверки? Информация, которая точно пригодится в работе тем, кто решил открыть или уже имеет своё дело.

На сегодняшний день в Кузбассе зарегистрировано более 5 тысяч самозанятых. Принять участие в неделе Центра «Мой бизнес. Кузбасс» может каждый. Она закончится семинаром «Международная и внутренняя торговля на электронных площадках», который проведут федеральные спикеры.

Автор: Арина Мерлова