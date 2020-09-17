По данным министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса, в регионе намолочено 1 млн 2 тыс. 700 тонн зерна. В прошлом году этот показатель был достигнут 27 сентября.

«Несмотря на дождливую погоду, аграриям Кузбасса удалось собрать миллион тонн зерна, а это гарантия продовольственной безопасности региона. Наши труженики сельского хозяйства не только обеспечивают потребности Кузбасса собственной качественной продукцией, но и развивают экспорт. Кузбасское зерно поставляется в Казахстан, Китай, Латвию, Литву, масличные культуры — в Китай, Беларусь, Абхазию, Азербайджан, Армению, Киргизию», — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Все 17 сельскохозяйственных муниципалитетов продолжают уборочную кампанию. Посевные площади убраны на 68,3 %. Собрано 490,9 тыс. тонн пшеницы, 245,1 тыс. тонн ячменя, 93,6 тыс. тонн овса. Больше всего зерна убрали аграрии Промышленновского округа, намолотив 135,7 тыс. тонн зерна. Ближе всех к завершению уборочной хозяйства Чебулинского и Прокопьевского округов: здесь обмолотили 52 тыс. га — 74,3 % от плана.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.