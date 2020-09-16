И в этот раз против молодых футболистов вышли на поле известные спортсмены — чемпион Олимпийских игр Вячеслав Иваненко, серебряный призер зимних игр Александр Бессмертных, участник Олимпийских игр, обладатель Кубков России Степан Федоров и другие. Что не имя, то легенда. Но этой сборной дружине сложно играть против натиска молодых. Тем более, что команда детского дома – лидер в футбольных баталиях среди сверстников.

Вот и на этот раз юные футболисты постарались дать бой и показали характер. Мальчишки вели в матче, но упустили инициативу и вперёд вышли чемпионы. На последних минутах основного времени счёт вновь сравнялся. Два дополнительных тайма так же принесли ничью, а вот в серии пенальти удачливее и точнее были чемпионы, которые одержали первую победу в этой традиционной серии, тем самым поздравив еще раз с днем рождения Александра Бессмертных.

Эти игры — большой толчок в развитии спорта не только в детских домах, но и в городе. Пример чемпионов показывает — такие встречи можно проводить не только по футболу.

И хотя традиционное чаепитие из-за коронавируса не состоялось, каждая команда получила свой торт, а кубок решено передать юным футболистам.

Автор: Виктор Сохарев