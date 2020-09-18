Новый спорткомплекс станет площадкой школ хоккея и фигурного катания, также в нем будут проходить соревнования по ледовым видам спорта.

«Сегодня Кузбасс активно строится. Значительная часть объектов — спортивные. Только в этом году в регионе появится около 100 объектов разного уровня — от спортплощадок на придомовых и пришкольных территориях до многофункциональных спортивных комплексов, оснащенных самым современным оборудованием. Благодаря этому спорт становится доступен для всех желающих. Мы стараемся, чтобы наши молодые спортсмены могли совершенствоваться в самых лучших условиях. Сегодня мы видим уникальный проект, построенный в кратчайшие сроки — менее чем за год», — подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев на торжественном открытии ледового комплекса.

Новый спортивный объект включает ледовую арену, залы хореографии и общей физической подготовки, современный тренажерный зал, бросковую зону. Здесь оборудовано 8 раздевалок, трибуны вместимостью 338 зрителей, кафе на 40 посадочных мест с видом на ледовое поле, парковки.

В ледовом дворце будут располагаться школы хоккея и фигурного катания, набор детей 2016 года рождения и старше уже ведется. Занятия будут проводиться по группам, разделенным по возрасту и по уровню подготовки. Для новичков в месячный абонемент будет входить 5 часов ледовой подготовки в неделю, 5 занятий в зале общефизической подготовки и одно занятие хореографией. Как отмечают тренеры, воспитанники школы хоккея на этой площадке смогут принимать участие в официальных соревнованиях Сибири и Дальнего Востока, а также в чемпионате России.

Качество площадки во время тренировки проверили детские хоккейные команды ледового дворца, а завершилось открытие спорткомплекса дружеским матчем хоккейных команд «Юг» и «Север».

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.