Многофункциональные уличные комплексы, турники для воркаута, скейт-парки установлены в Кемерове, Новокузнецке, Междуреченске, Гурьевском муниципальном округе и Мариинском районе.

«Важно, чтобы каждый желающий имел возможность заниматься спортом, для этого в Кузбассе развиваем целую сеть спортивных объектов. С 2019 года по разным программам, в том числе с привлечением федеральных средств по нацпроектам, в регионе стало больше на 250 спортивных объектов разного уровня. Из них в рамках областной программы инициативного бюджетирования по желанию кузбассовцев только за два года появились 83 спортплощадки. Это доказывает, что запрос на спорт в обществе есть, и мы будем продолжать работу в данном направлении», — подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

В Кировском районе Кемерова открылся спортивный комплекс на ул. Багратиона. Стоимость проекта по областному конкурсу «Твой Кузбасс — твоя инициатива» составила почти 2,3 млн рублей, в том числе субсидия из областного бюджета — свыше 1,2 млн рублей. Создание здесь многофункционального уличного спорткомплекса проходило в два этапа: в 2019 году в рамках проекта отремонтировали старую спортивную площадку для занятий футболом и баскетболом, в этом году продолжили благоустройство территории. Спорткомплекс состоит из площадки для игры в волейбол, большой воркаут-зоны и уличных тренажеров на площадке с современным безопасным покрытием. Теперь здесь могут проводить спортивные занятия школа №56 и ДЮСШ №5, расположенные рядом.

В с. Красные Орлы Мариинского района на территории сельского Дома культуры по национальному проекту «Жилье и городская среда» установили комплекс для занятий воркаутом. Кроме спортивной площадки с резиновым покрытием здесь установлены беседка и уличные диваны. Общее финансирование составило более 623 тыс. рублей, в том числе свыше 574 тыс. рублей из федерального бюджета. Красноорловская территория активно участвует в федеральных и областных программах, в 2019 году также по нацпроекту «Жилье и городская среда» здесь появились площадка с уличными тренажерами и детский игровой комплекс, по областной программе инициативного бюджетирования — хоккейная коробка.

В Новоильинском и Заводском районах Новокузнецка открылись скейт-парки для катания на роликах, самокатах, скейтбордах и велосипедах BMX. Парки включают в себя радиусные фигуры для прыжков и балансирования, разгонные горки, перила для скольжения и 36-метровые памп-треки. Всего в Новокузнецке 3 таких скейт-парка, на очереди установка еще трех. Стоимость оборудования каждой площадки составляет 2,3 млн рублей.

В Гурьевском муниципальном округе и Междуреченске установлены уличные тренажеры. В комплекс, установленный в Салаире, вошли семь тренажеров, занятия на которых позволяют укрепить все группы мышц, развить силу и выносливость. В Междуреченске уличные тренажеры установили рядом со скейт-парком, приобретенным в результате экономии по результатам торгов областной акции «100 детских площадок». Многофункциональная спортивная зона создана рядом со строящимся спортивным комплексом, который планируется сдать в 2021 году. В перспективе эта благоустроенная общественная территория должна стать центром спортивной жизни Западного района Междуреченска.

Фото: ako.ru

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.