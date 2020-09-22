Выделенные средства позволят трудоустроить почти 2 тысячи жителей региона, потерявших работу из-за экономических последствий пандемии коронавируса. Всего из резервного фонда правительства России на эти цели направлено 116,9 млн рублей.

«Благодаря господдержке предприятия смогут сэкономить средства и оперативно нанять сотрудников для работ, которые носят временный или сезонный характер и не требуют специальных навыков. Также это решит проблему замещения персонала, находящегося в вынужденном отпуске. Организации, готовые нанять сотрудников для общественных и временных работ, получат субсидию в размере минимального размера оплаты труда, увеличенного на сумму районного коэффициента и страховых взносов. При этом нанятые безработные граждане сохраняют право на получение пособия по безработице», — подчеркнул министр труда и занятости населения Кузбасса Алексей Гришин.

Средства будут предоставляться в виде субсидий индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, за исключением государственных и муниципальных учреждений. Предусмотренный период возмещения оплаты труда – до 3 месяцев. Оформить субсидии можно через Центры занятости населения.

На данный момент 29 кузбасских работодателей уже заключили договоры с Центрами занятости, предусматривающие трудоустройство 186 человек. К примеру, фармацевтическая компания в Анжеро-Судженске привлекла 10 граждан к общественным работам: уборке территории, вырубке растительности и скашиванию травы. Также работники занимаются подготовкой зданий к зимнему сезону.

Ознакомиться с перечнем документов, необходимых для получения субсидии, работодатели могут на интерактивном портале Минтруда Кузбасса https://goo.su/1Yfr. Заявку на получение субсидии можно направить в Центр занятости населения по месту нахождения предприятия.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.