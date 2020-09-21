За возведением нового современного ледового комплекса в Рудничном районе столицы Кузбасса наблюдают жители. В двухэтажном здании будет расположен крытый каток, а также залы для занятия аэробикой, танцами и фитнесом.

Строительство ледового центра началось в этом году. Объект площадью почти 6 тысяч квадратных метров располагается на Сосновом бульваре.

В двухэтажном комплексе под названием «Серебряный бор» кроме искусственной ледовой площадки для занятий хоккеем и фигурным катанием, также будет функционировать тренажёрный зал и танцевальный класс.

Ждать открытия осталось недолго, но впереди ещё много работы. Строителям нужно не только возвести спортивный объект, но и организовать к нему пути подъезда, например, со стороны Соснового бульвара. Согласно паспорту строения, его сдача запланирована на лето 2021. А значит, уже через год крытый ледовый комплекс сможет принять спортсменов.

Автор: Сергей Ищенко