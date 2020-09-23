Кемерово и Новокузнецк вошли в число 36 городов, по которым проходит маршрут всероссийского автопробега из Санкт-Петербурга в якутский город Мирный. Цель акции — привлечь внимание водителей к возможностям использования природного газа в качестве топлива и развитие экологического туризма в стране.

В Кузбассе маршрут автопробега прошел через Кемерово и Новокузнецк, где участники побывали на нескольких автомобильных газонаполнительных компрессорных станциях (АГНКС) — заправках, где можно заполнить бак автомобиля сжатым природным газом метаном. Всего в регионе таких 9, из них 5 в Новокузнецке, 3 — в Кемерове и 1 — в Юрге. По информации регионального министерства промышленности, объем реализации газа в Кузбассе в 2019 году составил 22,5 млн куб. м, за первое полугодие 2020 года — 12 млн куб. м.

Участники автопробега отметили, что в Новокузнецке, где реализуется федеральный проект «Чистый воздух» национального проекта «Экология», создана необходимая инфраструктура для развития газомоторного транспорта — есть станции, где водители могут заправлять машины, идет активный переход общественного транспорта на газомоторное топливо. А в Кемерове новая заправочная станция, которая открылась в этом году, оснащена современным оборудованием, созданы условия для качественного обслуживания водителей.

«Использование природного газа в качестве моторного топлива позволяет снизить транспортные затраты в среднем в 2-3 раза, что положительно сказывается на всей цепочке ценообразования большинства товаров и услуг. При этом выбросы углекислого газа у автомобиля на метане в 2-3 раза меньше, чем у бензинового, а выбросы азота ниже на 90% по сравнению с дизельными автомобилями. В выхлопах газового транспорта полностью отсутствуют сажа и соединения серы, что обеспечивает в 9 раз меньшую задымленность и загрязнение воздуха», — подчеркнул участник автопробега Андрей Ломакин.

Автопробег Санкт-Петербург — Мирный стартовал 11 сентября из северной столицы страны. Протяженность маршрута составит более 8 тыс. км. В составе автоколонны машины, работающие на газомоторном топливе.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.