Несмотря на все коронавирусные ограничения, спорт все чаще выходит из изоляции. В Кемерове стартовал чемпионат Сибирского федерального округа по боксу. И пусть не всем сильнейшим удалось попасть на турнир, но бои начались. За первыми поединками наблюдали корреспонденты «Кузбасс 1 HD».

Боксировать при минимуме зрителей и без поддержки своих поклонников сложно. Но условия есть условия. И о безопасности вновь напомнил на открытии соревнований министр физкультуры и спорта Кузбасса Сергей Мяус. Он отметил, что этим турниром мы подтверждаем, что бокс жив и придает силы атлетам.

В Кемерово приехали участники из 10 регионов Сибири. На этом фоне команда хозяев выглядит одним из лидеров, так как успела провести тренировочные сборы в полном объёме.

Поединки продлятся ещё два дня. И хотя они проходят без болельщиков, поклонники бокса могут наблюдать за ходом чемпионата по трансляциям.

Автор: Виктор Сохарев