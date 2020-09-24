Средства из федерального и областного бюджетов направлены на компенсацию затрат, возникающих при выращивании определенных масличных культур. Поддержка оказана предпринимателям в рамках регионального проекта «Экспорт продукции АПК в Кузбассе» национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

По данным министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса, около трети урожая кузбасского рапса уходит за рубеж, его поставляют в Китай, Казахстан и Республику Беларусь. В прошлом году на экспорт было отгружено 33,2 тысячи тонн, а за 8 месяцев текущего года – 24,2 тысячи тонн.

Всего на поддержку было выделено 56,6 млн рублей. Получателями субсидий стали 23 сельхозтоваропроизводителя, которые применяют интенсивные аграрные технологии: используют минеральные удобрения, районированные сорта и гибриды. Размер субсидии – 1374 рубля за тонну продукции, реализованной или отгруженной на переработку с сентября 2019 года по август 2020 года.

Напомним, в рамках регионального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса в Кузбассе» национального проекта «Международная кооперация и экспорт» к 2024 году планируется довести объем сельскохозяйственного экспорта до 510,6 млн долларов США в год.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.