16 миллионов рублей. Столько предложили кемеровчанам заплатить за работы по благоустройству фасада своего дома. Рядом возводят новое здание налоговой службы. Предполагается, что близлежащая территория будет оформлена в едином стиле. Финансировать это жильцы не согласны. Кто заплатит за краску и праздничную иллюминацию, узнавала Арина Мерлова.

Дом на проспекте Октябрьский, 61а построили в 1987 году. С этого времени здесь живёт Елена Герике. Говорит, что за столько времени не было ни одного капитального ремонта. Неделю назад старший по подъезду уведомил: фасад здания планируют привести в порядок.

Жильцы уверены, что проблем в доме много. И это — не фасад здания. Привести в порядок нужно, например, отмостки. Они давно уже пришли в негодность, и во время сильных дождей вся вода стекает в подвал.

Жители жалуются на отсутствие качественного освещения в подъездах и хорошей детской площадки во дворе. Поэтому платить за ремонт фасада и установку иллюминации они категорически не готовы.

Рядом с этим домом возводят здание налоговой службы. Первую сваю забили ещё в феврале. А сдать объект в эксплуатацию планируют в декабре 2022 года. При этом благоустроят близлежащую территорию, оформят в едином стиле.

Протокол собрания был направлен в администрацию города Кемерово. Оттуда пришёл официальный ответ: установки иллюминации и дополнительных работ на фасаде за счёт жителей не будет. Соответственно и дополнительных начислений.

Собственники свою позицию отстояли. Решат и другие их проблемы. В следующем году капитально отремонтируют дворовую территорию.

Автор: Арина Мерлова