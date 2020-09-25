Предприниматели смогут получить около 100 бесплатных услуг по ведению бизнеса в дополнительном офисе Центра «Мой бизнес. Кузбасс», который открылся в Новокузнецке в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

«Открытие дополнительного офиса для бизнеса в Новокузнецке позволит улучшить условия ведения предпринимательской деятельности на юге Кузбасса. В одном окне начинающие и действующие бизнесмены гораздо оперативнее смогут получить консультации, подать заявки на получение господдержки, а также принять участие в образовательных программах Центра «Мой бизнес. Кузбасс», получить новые знания и компетенции. Для этого им не придется больше выезжать в областной центр», — отметил заместитель губернатора Кузбасса по экономическому развитию Константин Венгер.

Головной офис Центра «Мой бизнес. Кузбасс» открылся в Кемерове в рамках реализации национального проекта в 2019 году. За это время в центр обратились 1300 предпринимателей со всего региона, которые получили около 1,5 тысяч услуг.

Специалисты Центра в Новокузнецке будут оказывать весь перечень услуг для предпринимателей, которые предоставляются в головном офисе в Кемерове, в том числе консультационную поддержку, помощь в оформлении субсидий, льготных займов.

Дополнительный офис Центра в Новокузнецке находится по адресу: г. Новокузнецк, ул. Кутузова, 17а. Он расположен рядом с Центром поддержки предпринимательства в г. Новокузнецке и МФЦ, таким образом, предприниматели в одном месте смогут получить большой спектр государственных, муниципальных и иных сопутствующих услуг, которые нужны бизнесу.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.