Накануне депутаты приняли в первом чтении поправки в Устав Кузбасса. В нём теперь, в частности, уточнены полномочия Правительства Кузбасса и требования к кандидатуре губернатора. Также парламентарии голосовали за изменения других законов. С самыми интересными ознакомилась Анастасия Подоляко.

Ещё в 2017 году в Кемерове был создан первый в Кузбассе «зелёный пояс». Это территория, где нельзя разжигать костры, размещать свалки, разрабатывать месторождения полезных ископаемых, нельзя рубить деревья. Только если в санитарных целях. В таких местах запрещено строить жильё. «Зелёные пояса» должны улучшить экологическую обстановку в городе и в регионе в целом.

Лесопарковыми зонами станут городские леса Беловского и Новокузнецкого районов, а также прибрежные полосы водохранилища и земли сельскохозяйственного назначения. Общая площадь составит больше 7 тысяч гектаров.

Парламентарии уверяют, что изменение границ не коснётся населённых пунктов. Однако жильцам частных домов и владельцам организаций будет интересен другой закон — об административных правонарушениях. Теперь собственникам помещений нельзя складировать опавшие ветки и листья. А зимой предпринимателям придётся убирать снег и наледь не только со своих зданий, но и с прилегающей территории. В противном случае штраф до 90 тысяч рублей.

Изменения коснулись и прилегающих газонов. Раньше обязательно было только скосить его, уборка не регламентировалась. Теперь за неухоженную территорию полагается штраф.

Со всем списком нововведений можно ознакомиться на сайте Парламента Кузбасса.

Автор: Анастасия Подоляко