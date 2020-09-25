В области завершается первый этап прививочной кампании против гриппа. В вакцинации уже поучаствовал 768 771 житель региона, в том числе более 133 тысяч детей.

Впервые в Кузбассе прививку против гриппа можно поставить не только в поликлиниках по месту жительства, но и в передвижных медицинских пунктах. 17 таких курсируют по области с 14 сентября. Передвижные медпункты ведут прием на площадях у крупных торговых центров, вокзалов, промышленных предприятий и в местах отдыха. Предварительная запись не требуется, достаточно предъявить паспорт и полис ОМС. Медицинский работник на месте проводит обследование и при отсутствии противопоказаний (симптомы ОРВИ, обострение хронических заболеваний) делает прививку. Таким способом вакцинации воспользовались уже более 17 тысяч кузбассовцев. Передвижные пункты продолжат работу до конца сентября.

Прививочная кампания также проходит и в поликлиниках, школах, детских садах и на предприятиях. В первую очередь важно защитить от опасного заболевания представителей группы риска. В нее входят дети с 6 месяцев, школьники и студенты, работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы, беременные женщины, люди старше 60 лет, лица, подлежащие призыву на военную службу, а также лица с хроническими заболеваниями.

Прививки делают отечественной вакциной (Совигрипп, Флю-м). Благодаря усовершенствованному составу она должна защитить в том числе от впервые выявленных штаммов гриппа. За счет федеральных средств в Кузбасс поступило 136 601 доза вакцины для детей и 666 370 доз для взрослых. До 31 октября ожидается поступление новой партии препарата. Как только это произойдет, начнется второй этап прививочной кампании.

Как отмечают в региональном Минздраве, мировое медицинское сообщество пока не знает, как поведет себя COVID-19 на фоне сезонных респираторных заболеваний. Поэтому необходимо защитить себя и не ослаблять иммунитет гриппом и простудами. Чтобы в этот особо опасный эпидсезон в регионе выработался коллективный иммунитет против гриппа, нужно привить 60% населения Кузбасса, то есть почти 1,6 млн человек.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.