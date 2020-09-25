В мастерских смогут обучаться более тысячи студентов. Еще 14 подобных лабораторий до конца года начнут работу в Кемерове и Прокопьевске. Новые аудитории оборудуют в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» нацпроекта «Образование».

«Кузбассу необходимы специалисты высокого уровня, которые умеют пользоваться современным оборудованием и детально разбираются в тонкостях своих профессий. Поэтому в регионе особое внимание уделяется развитию системы среднего профессионального образования. Много средств направляется именно на оснащение учреждений, обновление их материально-технической базы. Отличный результат кузбасской сборной на чемпионате WorldSkills Russia доказал, что подготовка кадров в Кузбассе уже находится на высоком уровне, но мы не собираемся останавливаться на достигнутом», — подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Более тысячи студентов Юргинского технологического колледжа смогут обучаться в современных мастерских по компетенциям «Графический дизайн», «Кондитерское дело», «Парикмахерское искусство», «Поварское дело» и «Эстетическая косметология». Кроме того, аудитории могут стать площадкой для мероприятий движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) и профессиональных проб школьников. На создание проекта было выделено 34,1 млн рублей.

Для компетенции «Поварское дело» в мастерской установлены планетарный миксер, современная электрофритюрница, электромясорубка, пароконвектомат с тремя секциями и индукционная плита. Оборудованы рабочие места для занятий косметологией. В мастерских парикмахерского дела есть аппараты для ускорения окрашивания и завивки, а также для лечения волос. В мастерскую графического дизайна закуплены 20 компьютеров Apple iMac общей стоимостью более 8,4 млн рублей.

Всего на оснащение кузбасских лабораторий в 2020 году будет направлено 152,2 млн рублей, 97,2 млн рублей из них составляет федеральное финансирование. Из областного бюджета выделено 45,3 млн рублей, из внебюджетных источников — 9,7 млн рублей.

В 2019 году в рамках нацпроекта «Образование» в пяти техникумах и колледжах Кузбасса открылись 25 инновационных мастерских. На 2021 год запланировано обновление материально-технической базы Беловского многопрофильного, Ленинск-Кузнецкого политехнического, Новокузнецкого транспортно-технологического, Кузнецкого индустриального техникумов, Кузнецкого техникума сервиса и дизайна им. В.А. Волкова, Кемеровского коммунально-строительного техникума им. В.И. Заузелкова и Кемеровского педагогического колледжа.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.