В Шерегеше выпал первый снег. Для кого-то это радостное событие, а вот автолюбители в большей своей массе с небольшой тревогой ждут зимний сезон. Холода означают смену стиля вождения и возможные проблемы на трассах. Кузбасские дорожники уверяют, что уже сейчас готовы к любым капризам природы. Так ли это? Узнавал Сергей Ищенко

Соль, песок и отсев – необходимые вещи для того, чтобы в зимний период трассы Кузбасса находились в надлежащем состоянии. Как уверяют дорожники, на сегодняшний день данных реагентов запасено свыше нормы.

Согласно правилам, к 30 октября веществ у обслуживающих организаций должно быть 35-40% от необходимого на сезон. Этот план кузбасскими предприятиями уже перевыполнен — запасено около половины реагентов. На складе 5-го участка полысаевского филиала «Автодора» работа идёт безостановочно.

Реагенты — это лишь полдела в вопросе содержания дорог в зимний период. Их надо ещё как-то распространять по магистралям. На полысаевском филиале предприятия 9 грейдеров и три десятка универсальных дорожных комбинированных машин. Утверждают, что автопарк был готов к сезону ещё в августе.

Всего в Кузбассе уже могут приступить к уборке улиц от снега и наледи 2152 машины, плюс в случае обильных осадков ещё 536 единиц техники от сторонних организаций придут на помощь.

Дорожники уверяют, что полностью готовы к приходу зимы и даже ждут её.

Автор: Сергей Ищенко