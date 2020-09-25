На площадке Парламента Кузбасса продолжает работу онлайн-форум депутатов и общественности Кузбасса «Поправки в Конституции: от идеи к жизни». Форум — часть большой работы по приведению правового поля региона в соответствие с принятыми конституционными изменениями. По итогам работы будет сформулирована законодательная стратегия Парламента Кузбасса.

Сегодня прошла дискуссионная площадка «Правовая охрана семейных и культурных ценностей». Тему продолжит Арина Мерлова.

Модераторы дискуссий и обсуждений — председатели профильных комитетов Парламента Кузбасса. Задача площадок — разработать инициативы по внесению изменений в федеральное законодательство и провести аудит регионального законодательства также на предмет необходимых изменений.

Форум транслируется онлайн, поэтому подключиться к эфиру может любой желающий. Первая площадка посвящена обсуждению правовой охраны семейных и культурных ценностей. Напомним, в Конституции России приняты поправки сразу в трёх статьях, касающихся этой темы. Один из основных аспектов сегодня — семья — главная сила страны в целом, и Кузбасса в частности.

Организовано 8 тематических площадок. Участие в них принимают представители власти, профильных ведомств, эксперты, активная общественность и неравнодушные жители региона. Обсудят вопросы экологии, развития сельского хозяйства, функционирования всех уровней публичной власти и не только.

Итоги форума определят дальнейшую стратегию работы Парламента Кузбасса и законодательные перспективы региона.

Автор: Арина Мерлова