Теперь символы Кузбасса официально признаны государством и на федеральном уровне охраняются юридически.

Напомним, утвержденный в 2002 году герб области не был внесен в Государственный геральдический регистр РФ, так как содержал ряд нарушений геральдических правил. Работа над обновлением символики Кузбасса велась с августа 2019 года. Для создания нового герба была сформирована комиссия, в которую вошли кузбасские историки, геральдисты, общественники, представители научно-культурного сообщества.

Всего рассмотрено более 20 вариантов герба. Комиссия остановила свой выбор на одном из них, сохраняющем историческую преемственность используемого в течение 17 лет привычного для кузбассовцев герба и соответствующем геральдическим требованиям.

Проект обновленного герба прошел общественное обсуждение в муниципальных образованиях. Также новый герб Кузбасса поддержали более 74% участников онлайн-голосования.

Закон, изменивший символику региона, был принят на сессии законодательного собрания 26 февраля 2020 года. После этого в Государственный геральдический Совет при президенте Российской Федерации были направлены необходимые материалы для регистрации герба и флага Кузбасса.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.