За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 156 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк – 38, Прокопьевск – 30, Киселевск – 16, Междуреченск – 14, Ленинск-Кузнецкий – 12, Кемерово – 9, Осинники – 6, Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ – 6, Анжеро-Судженск – 5, Белово – 5, Тяжинский муниципальный округ – 5, Новокузнецкий муниципальный район – 3, Полысаево – 2, Кемеровский муниципальный округ – 2, Яйский муниципальный округ – 2, Прокопьевский муниципальный округ – 1.

Один пациент скончался. У мужчины 1977 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета. Он проживал в Мариинске.

84 пациента выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 7009 человек вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 2726 пациентов с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 3120 человек.

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.