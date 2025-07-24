Указом №506 президент России Владимир Путин наградил медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени Николая Крюкова, руководителя новокузнецкого предприятия. Также за заслуги в области металлургической промышленности и многолетнюю добросовестную работу почётное звание «Заслуженный металлург Российской Федерации» было присвоено кузнецу на молотах и прессах Вячеславу Бондарю, начальнику участка Глебу Кислице, начальнику цеха Владимиру Козинову, автоматчику холодновысадочных автоматов Эдуарду Кретинину, мастеру дробильно-обогатительной фабрики Генриху Резе, машинисту крана Наталье Тимирязевой.

Также звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации» было присвоено главной медсестре Ольге Андгуладзе.

Медалью «За развитие железных дорог» были награждены ведущий инженер Надежда Дмитриева и бригадир Евгения Шлыкова.

Указом № 480 глава государства наградил медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени врача Сергея Иванова. Медалью ордена «За заслуги перед отечеством» I степени был награжден начальник департамента военно-мобилизационной подготовки Ерема Арутюнян.

Указом №248 была объявлена благодарность президента РФ замруководителя Управления Росреестра по Кемеровской области Юлии Исуповой.