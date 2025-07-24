Президент Владимир Путин обсудил программы «Земский учитель», «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Земский работник культуры» и «Земский тренер» на совещании с правительством. Были рассмотрены вопросы отмены возрастных ограничений для участников, улучшения условий работы, расширения сельской ипотеки и других аспектов. Путин поручил оформить предложения для продолжения программ.

«В целом работа построена эффективно. Но мы видим, что есть вещи, на которые следует обратить внимание. Просил бы Вас это зафиксировать. Проработайте с коллегами из Правительства», — сказал заместителю Руководителя Администрации Президента РФ Максиму Орешкину Президент России Владимир Путин.

В Кемеровской области реализуются программы, которые привлекли более тысячи медицинских работников и педагогов. С 2020 года по программе «Земский учитель» в сельские школы региона привлекли 97 специалистов, а в 2025 году начнут работать ещё 11. Учителям выплачивается 1 миллион рублей за пять лет работы.

По программе «Земский доктор/фельдшер» с 2012 года трудоустроились 1057 специалистов, включая 696 врачей и 361 фельдшера. Врачи получают 1 миллион рублей, фельдшеры — 0,5 миллиона.

«Создание условий для людей, готовых работать в сельских территориях — одна из наших приоритетных задач. По земским программам в Кузбассе трудоустроились свыше тысячи медиков, около 100 педагогов, с этого года начнут действовать программы для работников культуры и тренеров. Это ценная возможность для специалистов получить необходимую поддержку, обосноваться на новом месте», — подчеркнул губернатор Кузбасса Илья Середюк.

С этого года действует программа «Земский работник культуры». Специалисты с высшим или средним специальным образованием в сфере культуры могут получить 1 миллион рублей за работу в сельской местности на срок не менее пяти лет. Министерство культуры РФ выделило Кемеровской области квоту на 2025 и 2026 годы в размере 15 участников.