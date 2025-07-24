Губернатор Кузбасса встретился с начальником Сибирского таможенного управления Александром Ястребовым и начальником Кемеровской таможни Тимофеем Бажиным. Обсудили предстоящий запуск в новом терминале в Международном аэропорту им. Б.В. Волынова в Новокузнецке воздушного пункта пропуска и планируемую реконструкцию взлетно-посадочной полосы в Международном аэропорту Кемерово им. А.А. Леонова.

Кроме того, рассмотрели итоги работы кемеровских таможенников за первые 6 месяцев этого года.

«Обсудили новые подходы к облегчению таможенных процедур, в том числе переход на автоматизированное принятие решений при транзите грузов. Несмотря на санкционное давление, экспортный потенциал Кузбасса сохраняется. Использование передовых систем позволяет нашей таможне оставаться лидером в Сибири по автоматизации транзитных перевозок», – подчеркнул Илья Середюк.

В пресс-службе областного правительства добавили, что Тимофей Бажин рассказал о передаче автомобилей и гуманитарной помощи в зону СВО, а также поддержке подшефных детских учреждений.

Фото: пресс-служба АПК