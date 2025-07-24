О его старте объявил партпроект «Единой России» «Цифровая Россия». К участию приглашаются профессиональные журналисты, работающие в федеральных и региональных СМИ, а также представители интернет-СМИ. Можно подать по одной работе в каждую из 11 номинаций. Подробности на сайте.

«Цифровая журналистика» — это инструмент развития и поддержки профессионального сообщества. Мы ждём работы, которые не просто фиксируют технологические изменения, но и помогают аудитории осмыслить их значение, — отметил координатор партпроекта «Единой России» «Цифровая Россия, член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.

Итоги будут подведены до 15 ноября, церемония награждения состоится 1 декабря 2025 года.