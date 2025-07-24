Лесничества Кузбасса получили 10 квадроциклов повышенной проходимости, которые позволят инспекторам лесоохраны оперативно реагировать на возникающие проблемы, быстро перемещаться и преодолевать сложные участки.
Как пояснили в пресс-службе областного правительства, технику приобрели по поручению губернатора Ильи Середюка на средства регионального бюджета.
Квадроциклы передали в Беловский, Кемеровский, Крапивинский, Кузедеевский, Мариинский, Междуреченский, Новокузнецкий, Тисульский, Яйский, Яшкинский территориальные отделы Департамента лесного комплекса Кузбасса.
Количество маршрутов патрулирования лесов в Кемеровской области увеличилось с 229 до 780, а их протяжённость — с 33 980 км до 88 069 км.
Особое внимание уделяется лесничествам, где активно ведётся заготовка и переработка древесины, а также тем, где ранее были зафиксированы случаи незаконной вырубки леса.