Лесничества Кузбасса получили 10 квадроциклов повышенной проходимости, которые позволят инспекторам лесоохраны оперативно реагировать на возникающие проблемы, быстро перемещаться и преодолевать сложные участки.

Как пояснили в пресс-службе областного правительства, технику приобрели по поручению губернатора Ильи Середюка на средства регионального бюджета.

Квадроциклы передали в Беловский, Кемеровский, Крапивинский, Кузедеевский, Мариинский, Междуреченский, Новокузнецкий, Тисульский, Яйский, Яшкинский территориальные отделы Департамента лесного комплекса Кузбасса.

Количество маршрутов патрулирования лесов в Кемеровской области увеличилось с 229 до 780, а их протяжённость — с 33 980 км до 88 069 км.

Особое внимание уделяется лесничествам, где активно ведётся заготовка и переработка древесины, а также тем, где ранее были зафиксированы случаи незаконной вырубки леса.