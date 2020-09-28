Настоящий фестиваль спорта с участием олимпийских чемпионов, чемпионов мира и России. Турнир в условиях пандемии коронавируса заменил традиционную «Шахтёрскую славу». На ковёр вышли команды территорий Кузбасса. Но, несмотря на свой ещё юный возраст, борьба за медали разгорелась нешуточная.

Соревнования парней 14-15 лет вызвали большой интерес не только у зрителей. По сути, в рамках турнира состоялся настоящий смотр молодых талантов. И то, что они есть, подтвердили все дни соревнований. На торжественном открытии организаторы презентовали кубок. Его получит сильнейшая команда по завершению турнира.

Практически для всех участников соревнования стали некими большими стартами после вынужденной и длительной паузы. Поэтому на коврах — плотная борьба, неуступчивый и мужской характер. К примеру, на старте турнира мало кто думал, что команда из Промышленновского района станет призёром. Но парни под руководством тренеров доказали, с ними нужно считаться.

Кстати, на турнире участники не только боролись. Для команд организовали экскурсии по городу с посещением Парка Ангелов и спортобъектов. Состоялись и тренировки с сильнейшими наставниками. И, конечно, была борьба, которая обострилась в финальной части до предела.

Автор: Виктор Сохарев