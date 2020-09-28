Буквально пару часов назад закончился кастинг на участие в новом реалити-шоу «Делай деньги». Перед членами жюри свои бизнес-планы представили около 50 опытных и начинающих предпринимателей. С теми, кто прошёл, и с теми, чьи идеи экспертам не понравились, общались корреспонденты «Кузбасс 1 HD». За кулисами самого денежного проекта осени побывала и Анастасия Подоляко.

Организаторы, техническая служба, операторы, режиссёры и звукорежиссёры каждую секунду контролируют съёмочный процесс. А здесь участники, яркие и амбициозные. Но только четверть из них пригласят в проект.

Наши эксперты выбирают самые перспективные проекты и необычные идеи. Те, кто не прошёл даже кастинг, настроены оптимистично. Планируют доработать и прийти в следующий раз, а эмоции стараются держать под контролем. Получается не всегда.

Все участники подписали договор о неразглашении результатов до выхода премьерной серии. Но многие предприниматели рассказали своим подписчикам о кастинге. Разумеется, сохраняя главную интригу.

Раскроется эта интрига совсем скоро. 11 октября в эфире телеканала «Кузбасс Первый» выйдет первая серия реалити-шоу «Делай деньги». Следите за анонсами и узнайте, кто заберёт заветный приз, спрятанный в нашем сейфе.

Автор: Анастасия Подоляко