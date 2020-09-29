Вопрос развития системы местного самоуправления на территориях Кузбасса стал основной темой одной из дискуссионных площадок онлайн-форума депутатов и общественности Кузбасса «Поправки в Конституцию: от идеи к жизни», организованного Парламентом Кузбасса.

В дискуссии приняло участие более 70-ти представителей муниципальных образований региона, экспертов, руководителей региональных отделений политических партий и неравнодушных граждан. Они обсудили предложения в проект Правительства РФ об основах государственной политики в области развития местного самоуправления до 2030 года, а также предложения для проекта основ региональной политики в области местного самоуправления.

Одна из главных задач — расширение участия кузбассовцев в вопросах местного самоуправления, в том числе посредством программы инициативного бюджетирования, которая успешно реализуется в регионе с 2019 года.

Работы еще много. В планах — разработать эффективную систему оценки действий органов местного самоуправления, усилить их экономическую состоятельность, обеспечить квалифицированными кадрами, а также понятными механизмами коммуникации с гражданами. Участники дискуссии предложили создать центры обучения муниципальных и государственных служащих, правовой помощи муниципальным образованиям.

Обсуждение высказанных идей и инициатив продолжится на площадке Парламента Кузбасса.

Автор: Сергей Ищенко