Руководители региона идут навстречу жителям и учитывают сложность нынешнего времени как для экономики, так и лично для каждого. Постановлением Правительства Кемеровской области — Кузбасса утверждены дополнительные меры поддержки в сфере занятости.

В условиях ограничительных мер по противодействию распространения вируса нового типа многим компаниям пришлось изменить привычную организацию труда. Перемены коснулись и работников. К сожалению, есть те, кто совсем потерял работу или же чей заработок значительно снизился.

Правительство Кузбасса разработало пакет поддержки, как и для организаций, так и для тех, кто хочет работать. Субсидию для работодателей, испытывающих потребность в организации общественных работ, в размере минимальной оплаты труда, а это — 15769 рублей, а также на уплату страховых взносов служба занятости перечисляет за временное трудоустройство работника.

Потенциальными служащими могут стать как граждане, вставшие на учёт в Центр занятости населения, так и те, кого коснулись ограничения. Правда, подобное трудоустройство возможно на срок до 3-х месяцев.

Перечисление субсидии производится после заключения срочного трудового договора с гражданином, направленным Центром занятости населения города Кемерово, за фактически отработанное время. Существуют и определённые условия для оформления подобных мер поддержки. Участвовать в программе могут компании, которые в условиях ограничительных мер были вынуждены снизить объёмы производства и работ, ввести режим неполного рабочего времени, временную остановку или предоставить отпуска без сохранения заработной платы, проводить мероприятия по высвобождению работников, и которые, при этом, испытывают потребность в организации временных работ.

Под общественными работами понимается трудовая деятельность, имеющая социально полезную направленность и организуемая в качестве дополнительной социальной поддержки для граждан, ищущих работу. Причем, если временный служащий доволен вакансией и работодателя устраивает конкретный сотрудник, возможно снятие с учёта и оформление на работу в данную компанию. Подробнее узнать о новых возможностях в регионе можно в службе занятости населения города Кемерово.

Автор: Кристина Орехова