По данным областного Оперштаба по коронавирусу, за прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 162 случая заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк – 33, Междуреченск – 22, Белово – 19, Ленинск-Кузнецкий – 17, Анжеро-Судженск – 16, Кемерово – 12, Мыски – 10, Прокопьевск – 7, Киселевск – 5, Полысаево – 3, Юрга – 3, Новокузнецкий муниципальный район – 3, Беловский муниципальный район – 2, Гурьевский муниципальный округ – 2, Кемеровский муниципальный округ – 2, Прокопьевский муниципальный округ – 2, Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ – 1, Чебулинский муниципальный округ – 1, Юргинский муниципальный округ – 1, Яшкинский муниципальный округ – 1.

3 пациента скончались. У мужчины 1947 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Мариинске.

У мужчины 1957 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Крапивинском МО.

У мужчины 1959 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Кемерове.

124 пациента выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 7133 человека вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получает 2761 пациент с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 2684 человек.

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.