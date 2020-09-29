Останки участника Великой Отечественной войны родом из Ленинска-Кузнецкого подняли в Курской области. Если близкие найдутся и захотят перезахоронить бойца, это будет возможно.

Под Курском нашли останки солдата. Поисковики называют это «поднять бойца». Он был в полном обмундировании и в каске. Это значит: погиб в сражении.

Им оказался Александр Делин. В годы войны лично уничтожил 24 немецких захватчика, руководил обороной отделения. Посмертно награждён медалью «За отвагу». Погиб в Курской области, а родился в Кемеровской. Пока удалось узнать только место, где жила его мама: город Ленинск-Кузнецкий, переулок Кольчугинский, дом 4. Если вы знакомы с близкими героя, сообщите об этом в сводный поисковый отряд «Земляк» или к нам в редакцию. Кстати, сейчас бойцы работают ещё над одним крупным делом. Летом в Вологодской области нашли останки кузбассовца Куприяна Светлакова. Его родственники, к счастью, быстро откликнулись.

Буквально через несколько дней останки Куприяна Светлакова привезут в Гурьевский район. Родственники решили перезахоронить солдата рядом с его семьёй.

Автор: Анастасия Подоляко