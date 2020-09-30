В Парламенте Кузбасса продолжается онлайн форум депутатов и общественности «Поправки в Конституцию: от идеи к жизни». На очередной дискуссии участники, законодатели и предприниматели обсудили вопросы, связанные с экономическим благополучием и повышением благосостояния граждан как Кузбасса, так и страны в целом.

Основной упор организаторы дискуссионной площадки «Создание условий для устойчивого экономического роста страны и повышения благосостояния граждан», а это — председатели комитетов Парламента Кузбасса по вопросам предпринимательства и инноваций Анастасия Панькова и по вопросам промышленной политики, ЖКХ и имущественных отношений Владимир Вильчиков — делали именно на региональной стороне вопроса.

Цифровые технологии в Кузбассе последний год развиваются стремительно: заработал проект «Умный город». Запускается ГИС «Кузбасс», благодаря которой уже можно контролировать строительство крупнейших региональных объектов, вести мониторинг экономического положения предприятий и сейсмическую активность. Все это благотворно влияет и на развитие бизнеса в Кузбассе. Однако, без плодотворного диалога между властью и предпринимателями полноценного экономического развития, а, как следствие, и финансового благополучия граждан достичь нельзя. И он в регионе есть. Благодаря ему в национальном рейтинге административного давления регион повысил свое положение с 66 места до 37.

Кузбасский парламентарий и бизнесмен Андрей Эйрих — один из экспертов-участников дискуссии — в своем докладе отметил, что в Кузбассе есть еще масса нерешенных проблем. Например, нехватка квалифицированных кадров. Однако в целом, картина благоприятная.

В дискуссии приняло участие 11 спикеров, 12 экспертов. За время ее работы было озвучено две законодательные инициативы и около двух десятков предложений по улучшению делового климата в Кузбассе. И организаторы уверены, что все их удастся воплотить в жизнь.

Автор: Сергей Ищенко