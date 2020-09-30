Региональный медиахолдинг «Кузбасс» совместно с Россельхозбанком провели «круглый стол» посвящённый развитию сельских территорий. Обсудили инструменты государственной поддержки фермеров и возможности популярной сегодня сельской ипотеки. Результаты — в материале Арины Мерловой.

Ставка — 2,7%, первоначальный взнос — всего 10%, 25 лет с правом досрочного погашения, максимальная сумма — 3 миллиона рублей, возможно привлечение созаёмщиков. Прописка не имеет значения. Самые комфортные условия сельской ипотеки. При этом можно купить вторичное жильё, либо построить собственный дом. Шаг в будущее уже сделали сотни кузбассовцев. Только сегодня — 17 семей.

Россельхозбанк — опорный банк для фермеров и агропромышленного комплекса. Действует ряд программ. Например, кредит на развитие отрасли со ставкой 5 процентов. Кроме этого, долгосрочные займы, а также удобный овердрафт на 30-90 дней. Малые формы хозяйств могут воспользоваться упрощённой системой. Небольшой пакет документов. Срок рассмотрения — до 5 дней. Так аграрии могут взять в долг до пяти миллионов рублей.

Автор: Арина Мерлова