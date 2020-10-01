За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 167 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк-40, Междуреченск-33, Кемерово-25, Ленинск-Кузнецкий-13, Прокопьевск-12, Белово-9, Киселевск-7, Осинники-7, Мыски-4, Беловский МР-4, Новокузнецкий МР-3, Топкинский МО-3, Кемеровский МО-2, Тайга-1, Гурьевский МО-1, Крапивинский МО-1, Промышленновский МО-1, Яшкинский МО-1. Таковы данные регионального Оперштаба по корнавирусу.

3 пациента скончались. У мужчины 1940 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Новокузнецке.

У мужчины 1952 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Киселевске.

У женщины 1972 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Кемерове.

182 пациента выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 7315 человек вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 2743 пациента с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 2531 человек.

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.

Источник - телеграм-канал "Коронавирус в Кузбассе. Оперштаб".