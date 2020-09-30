Нацпроект «Демография» реализуется в Кузбассе с начала этого года. Несмотря на ситуацию с COVID-19 и связанные с этим ограничения, удалось сделать многое. Полгода уже работает областной Единый координационный центр, куда поступает информация о людях, которым необходима помощь специальных служб. Сегодня в комплексном Центре социального обслуживания населения в Кировском районе Кемерова представили переоборудованные помещения для пожилых людей и инвалидов с когнитивными нарушениями. Подробности у Кристины Ореховой.

Семье, где столкнулись с проблемами деменции или врождёнными ментальными нарушениями, приходится нелегко. Ведь, по сути, человек с подобными нарушениями — беспомощный, как ребёнок. Даже заварить себе чай, разогреть пищу и другие подобные действия для них иногда являются непосильной задачей. Организовывать жизнь такого человека приходится членам семьи. Однако, такая забота не даёт возможности укрепить остатки утраченных умений. В комплексном Центре социального обслуживания населения уверены, что специальными упражнениями можно обучить человека необходимым навыкам.

Некогда большая гостиная Центра стала многофункциональной студией, в которой проходят занятия по развитию мелкой моторики, прослушиванию аудиозаписей и просмотру кинофильмов. В сенсорной комнате созданы все условия для тренировки необходимых навыков.

Для профилактики острых респираторно-вирусных инфекций гостям Центра предлагается посетить соляную пещеру. Все услуги можно получить в рамках дневных отделений. Для доставки получателей социальных услуг было приобретено 15 специально оборудованных автомобилей, которые готовы доставить гостей Центра как на занятия, так и обратно.

Автор: Кристина Орехова