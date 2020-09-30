В Кемерове завершился чемпионат Сибирского федерального округа по боксу среди мужчин. Он собрал более 50 участников. Не смогли приехать только представители Иркутска. Не было на трибунах и зрителей. Но, тем не менее, соревнования проходили в острой борьбе.

Уже на открытии и на чествовании чемпионов произошло несколько событий, связанных с большим боксом. Заместитель губернатора Сергей Алексеев и министр физической культуры и спорта Кузбасса Сергей Мяус вручили удостоверение Заслуженного мастера спорта Лили Аетбаевой, которая стала чемпионкой мира. Присутствовали на боях почётные гости и среди них олимпийские чемпионы, которые вручали награды победителям и призерам. Напутствовал своих молодых последователей двенадцатикратный чемпион мира среди профессионалов Юрий Арбачаков.

Бокс в регионе — один из ведущих видов спорта. Это доказали те, кто выходил на ринг. Сильнейшие спортсмены Кузбасса показали хорошую технику и тактику, а также физическую форму, которую не растеряли в условиях карантина. Наибольший интерес вызывали поединки с участием Павла Гунченко. Он последовательно выбивал из турнирной сетки соперников и в финале был неудержим, дважды отправляя своего соперника на покрытие ринга и став в очередной раз чемпионом Сибирского региона.

Почин новокузнечанина поддержал Никита Буренков, ставший первым в весовой категории до 57 килограммов. И в этом же весе серебро у Андрея Киселёва.

Кто из них будет готовиться к чемпионату России, станет ясно в ближайшие дни. По итогам турнира сборная команда Кемеровской̆ области заняла второе место в командном зачете, завоевав 8 наград. Лучшим боксёром чемпионата был признан кузбасский спортсмен Павел Гунченко. Чемпиону был вручен Кубок и денежная премия от дирекции Федерации бокса России в СФО, а также сертификат на пошивку спортивного костюма.

Автор: Виктор Сохарев