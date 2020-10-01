Открыто голосование за финалистов Всероссийского конкурса на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма в России, в число которых входит кузбасский проект «Туристско-рекреационный кластер перспективного развития — Междуреченск».

Задача конкурса — выявить пилотные территории по развитию экологического туризма для создания туристско-рекреационных кластеров в рамках комплексного развития особо охраняемых и прилегающих к ним природных территорий. Это будет способствовать развитию малого и среднего предпринимательства, росту занятости и доходов населения, развитию сельских территорий.

«Кластер — Междуреченск» стал одним из 219 финалистов из 81 регионов страны по результатам оценки экспертов и голосования членов конкурсной комиссии. В кузбасский проект входит развитие таких туристических направлений, как горы Югус и Черный Салан, Поднебесные Зубья, район поселка Ортон.

Голосование проходит на сайте Всероссийского конкурса в разделе «География» https://priroda.life/geography/, там же можно найти краткое описание проекта, иллюстрации и презентации, с которыми команды выступали на финальной стратегической сессии акселератора Всероссийского конкурса. Промежуточные результаты народного голосования, обновляющиеся в режиме реального времени, доступны под картой в разделе «Народное голосование за проекты-финалисты». Голосование продлится до 9 октября, итоги будут объявлены 16 октября.

Всероссийский конкурс на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма в России проводится Агентством стратегических инициатив при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии, Министерства экономического развития, Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики и Федерального агентства по туризму РФ. Оператор конкурса – Агентство стратегического развития «ЦЕНТР».

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.