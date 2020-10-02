Правительство Кузбасса и НИИ онкологии Томского национального исследовательского медицинского центра РАН заключили соглашение о сотрудничестве. Его цель – сделать диагностику и лечение онкологических заболеваний в регионе более эффективными.

«Соглашение с Томским научно-исследовательским центром позволит вывести работу онкологической службы Кузбасса на новый уровень. Опыт взаимодействия с одним из лучших НИИ в России поможет нашим специалистам получить новые знания в вопросах профилактики, диагностики, лечения и реабилитации онкобольных. И это нужно делать как можно быстрее, но не ради показателей, а ради жителей Кузбасса, которые должны получать квалифицированную медицинскую помощь», — подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

В рамках соглашения планируется обучение кузбасских специалистов по профильным программам, проведение совместных научно-практических мероприятий и исследований. Эксперты НИИ онкологии помогут усовершенствовать областные медицинские стандарты и методические рекомендации по оказанию онкологической помощи. Важный пункт соглашения – проведение специалистами НИИ мастер-классов и удаленных консультаций по клинической онкологии.

Как подчеркнул Сергей Цивилев, планируется заключение соглашений о сотрудничестве и с другими крупнейшими российскими и зарубежными онкоцентрами.

По информации регионального Минздрава, в северной агломерации области онкологическая служба представлена Кузбасским клиническим онкологическим диспансером в г. Кемерово на 370 коек. На юге области – в Новокузнецке – действуют филиал диспансера на 250 коек и детское онкологическое отделение. Также функционируют 5 онкологических отделений в Прокопьевске, Анжеро-Судженске, Белове, Ленинске-Кузнецком. В 2019 году в области открылись 2 Центра амбулаторно-онкологической помощи, 27 первичных онкологических кабинетов. В Кемерове строится новый хирургический корпус онкоцентра на 180 коек.

Объем финансирования региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» в 2020 году составит почти 5,8 млрд рублей, из них более 4,8 млрд рублей — средства Территориального фонда ОМС, 799,8 млн рублей — федеральный бюджет, 119 млн рублей —региональный бюджет. В 2020 году в регион поступит 47 единиц оборудования: 22 видеоэндоскопа, в том числе 5 ультразвуковых, 12 маммографов, 10 флюорографов, 3 компьютерных томографа.

Организованы выезды бригад врачей-онкологов с переносным диагностическим оборудованием в отдаленные населенные пункты. Также в регионе ведется разработка программы онкологического скрининга и программы сопровождения пациентов в медицинской информационной системе «Куздрав».

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.