С начала года в муниципалитете приведены в порядок 16 дворовых территорий и центральная аллея в сквере Гурьевска, а в Салаире появилась новая спортивно-игровая площадка. Изменения стали возможны благодаря федеральному проекту «Формирование современной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

«Благоустройство общественных пространств и дворовых территорий — важная часть работы по комплексному развитию городов и районов Кузбасса. Мы стремимся к тому, чтобы комфортные условия для жизни и активного отдыха были во всех, даже самых отдаленных населенных пунктах области», — подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Совокупная стоимость проектов составила 25 млн рублей. Более 90% финансирования обеспечил федеральный бюджет, остальное — бюджеты разных уровней и спонсорские средства.

В 16 дворах были заасфальтированы придомовые территории и отмостки, оборудованы парковочные зоны, уложены бордюры. У каждого подъезда установлены лавки и урны, посеян газон. Также в муниципалитете благоустроены два общественных пространства. В сквере «Юность» в Гурьевске приведена в порядок центральная аллея, выполненная в виде кинопленки. В Салаире установлен комплекс для подвижных игр: уличные мини-тренажеры и детский городок.

Гурьевский муниципальный округ уже четвертый год участвует в федеральном проекте «Формирование современной городской среды». За это время благоустроены 9 общественных территорий и отремонтированы 44 двора.

Всего в 2020 году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в регионе планировалось отремонтировать 300 дворов и 50 общественных пространств. Благодаря экономии средств по итогам торгов удалось увеличить число объектов до 357 дворов и 54 общественных пространств. Из бюджетов всех уровней на ремонт направлено около 1,2 млрд рублей.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.