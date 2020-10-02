За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 168 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк-36, Полысаево-20, Киселевск-19, Междуреченск-19, Анжеро-Судженск-18, Кемерово-12, Белово-10, Тяжинский МО-7, Ленинск-Кузнецкий МО-5, Яйский МО-5, Таштагольский МР-4, Калтан-2, Осинники-2, Кемеровский МО-2, Топкинский МО-2, Краснобродский-1, Ленинск-Кузнецкий-1, Новокузнецкий МР-1, Прокопьевский МО-1, Тисульский МР-1.

2 пациента скончались. У женщины 1974 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Она проживала в Юрге.

У мужчины 1974 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Тайге.

68 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 7 383 человека вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 2 841 пациент с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 2 525 человек.

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.

Источник - телеграм-канал "Коронавирус в Кузбассе. Оперштаб".