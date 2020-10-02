В распоряжение ведомства переданы 70 автомобилей «Шкода Октавия», 10 внедорожников «УАЗ Патриот», 3 автомобиля «Кия» и 6 патрульных мотоциклов БМВ. Ключи от новой техники патрульным вручили губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и начальник ГУ МВД России по Кемеровской области, генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов.

«Нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» позволяет не только проводить масштабный ремонт дорожного полотна, но и приобретать достойный транспорт для госавтоинспекторов региона», — подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Новый транспорт поступил в подразделения органов внутренних дел в Кемерове, Новокузнецке, Прокопьевске, Белове, Ленинск-Кузнецком, Междуреченске, Киселевске и других городах и районах.

Внедорожники УАЗ, поступившие в подразделения ГИБДД Кузбасса, имеют повышенные характеристики проходимости, поэтому их можно использовать в труднодоступных и отдаленных районах. Автомобили «Шкода» способны развивать скорость до 100 км/час за 7,3 секунды (максимальная скорость – более 230 км/ч). Мотоциклы БМВ разгоняются до 100 км/ч за 3,6 секунды. Все транспортные средства снабжены устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов, радиостанциями, видеорегистраторами, наборами для оказания первой помощи пострадавшим.

В 2020 году это уже второе поступление патрульного транспорта в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В январе сотрудники кузбасской госавтоинспекции получили 97 современных патрульных автомобилей «Шкода Октавия» и 28 автомобилей повышенной проходимости «УАЗ Патриот».

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.