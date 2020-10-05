Белово вошел в пятерку городов, в которых проведут масштабную модернизацию коммунальной инфраструктуры по федеральной программе.

Правительство России одобрило проект реконструкции коммунальной инфраструктуры в городе Белово по программе «60+», разработанной Минстроем России. Федеральная поддержка оказывается муниципальным образованиям, в которых износ сетей составляет более 60%.

«Эта программа представляет собой инструмент федеральной поддержки тех регионов, конкретных муниципальных образований, где объекты системы жилищно-коммунального хозяйства имеют высокую степень износа. После детальной проработки документации и прохождения процедур согласования с Минстроем России региональные команды отобранных городов успешно защитили проекты, взяв на себя обязательства по их реализации в установленные сроки и по заявленным параметрам эффективности», — отметил глава Минстроя России Владимир Якушев на IV Всероссийском водном конгрессе.

В перечень населенных пунктов, проекты которых получат государственную финансовую поддержку, вошли всего пять городов. Это Белово, Орск, Переславль-Залесский, Козьмодемьянск и Новоалтайск. В 2020 году на программу будет направлено 1 млрд 254,8 млн рублей.

Проект модернизации коммунальной инфраструктуры города Белово будет реализован в 2020–2022 годах в формате государственно-частного партнерства при участии Сибирской генерирующей компании (СГК) и поддержке Правительства Кузбасса. За три года СГК вложит в обновление сетей 1,7 млрд рублей.

«Модернизация позволит вывести из эксплуатации 6 неэффективных угольных котельных Белова, расположенных в зонах жилой застройки. В городе будет обновлена вся система централизованного теплоснабжения. Потребители получат бесперебойное тепло от Беловской ГРЭС, что повысит качество коммунальных услуг, а, значит, и качество жизни людей», — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Около 35 тысяч потребителей Белова, которые пока получают тепло от шести неэффективных угольных котельных, будут переключены на Беловскую ГРЭС СГК, расположенную в 10 км от центра города. Сами котельные будут закрыты. Для расширения теплового контура СГК планирует построить новую тепломагистраль протяженностью 12 км и нарастить мощность конденсационных турбин на самой электростанции. Для этого на ГРЭС пройдет реконструкция двух энергоблоков и вспомогательного оборудования.

Завершить основные работы планируется в 2021 году, полный ввод в эксплуатацию обновленной системы теплоснабжения города намечен на 2022 год. К выполнению организационных, проектных и инженерно-технических мероприятий энергетики приступили летом 2020 года, еще на стадии согласования проекта.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.