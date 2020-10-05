В адрес 45 тысяч педагогов, которые работают в Кузбассе, сегодня звучат слова благодарности. С Всемирным днем учителя их поздравил глава региона Сергей Цивилев.

«Уважаемые педагоги! Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем учителя! Вы выполняете очень важную работу: способствуете формированию мировоззрения подрастающего поколения, помогаете раскрыться талантам детей. От вас они получают знания, которые зачастую определяют их карьерный путь. По большому счету, от вашего профессионализма и нравственных качеств зависит будущее нашей страны.

В этом году система образования столкнулась с серьезными вызовами. Во всем мире учебным заведениям пришлось оперативно переходить на дистанционное обучение, перестраиваться на новый режим работы. Однако нашим педагогам удалось не только успешно справиться с этими сложнейшими задачами, но и качественно подготовить выпускников школ к сдаче экзаменов.

Правительство региона, со своей стороны, работает над созданием комфортных условий как для детей, так и для учителей. Мы внедряем инновационные технологии обучения, строим новые школы с классами 3D-моделирования и робототехники, современными физическими и химическими лабораториями. Благодаря региональной программе «Моя новая школа» обновляем действующие учебные заведения области. По нацпроекту «Образование» 127 школ и 24 техникума за два последних года получили новые компьютеры, интерактивные доски, принтеры. В небольших населенных пунктах открываем центры цифрового и гуманитарного образования «Точка роста» с современным оборудованием и медиа-зонами. В прошлом году такие пространства были созданы в 28 сельских школах нашего региона. А 29 октября 2020 года, накануне Дня учителя, в России состоялся марафон открытий «Точек роста». В Кузбассе распахнули свои двери сразу 42 новых центра в 23 муниципалитетах.

В нашей области работают 45 тысяч педагогов, из них 18 тысяч — школьные учителя. Мы заинтересованы в том, чтобы специалистов в этой сфере становилось больше, поэтому поддерживаем работников сферы образования. В этом году Кузбасс впервые принимает участие в федеральной программе «Земский учитель». По ее условиям 39 педагогов, переехавших на работу в сельские школы нашего региона из разных уголков России, получат по миллиону рублей. Выпускники педагогических колледжей и вузов, которые устраиваются в сельские школы, получают единовременные выплаты из регионального бюджета. Также учителям положены доплаты за классное руководство.

Уважаемые педагоги! В эти дни вы получаете большое количество поздравлений от школьников и их родителей, от выпускников самых разных лет, благодарных вам за ваше внимание и тепло сердец. Примите благодарность и от всех кузбассовцев — за ваш поистине благородный труд, за верность призванию, за бесконечное терпение и самоотдачу в воспитании и обучении наших детей. Желаю вам успехов на профессиональном поприще и в жизни! И, конечно, здоровья, благополучия, добра вам и вашим близким! С праздником!»

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.