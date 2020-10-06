За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 169 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово – 41, Новокузнецк – 36, Междуреченск – 30, Киселевск – 14, Белово – 12, Беловский муниципальный район – 12, Анжеро-Судженск – 6, Прокопьевск – 6, Крапивинский муниципальный округ – 4, Березовский – 3, Краснобродский – 1, Кемеровский муниципальный округ – 1, Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ – 1, Прокопьевский муниципальный округ – 1, Яйский муниципальный округ – 1. Таковы данные областного Оперштаба по коронавирусу.

4 пациента скончались. У женщины 1938 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Киселевске.

У мужчины 1937 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Новокузнецке.

У мужчины 1959 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала с сопутствующей онкологической патологией. Он проживал в Белове.

У женщины 1955 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета и патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Ленинске-Кузнецком.

139 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 7701 человек вылечился от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 3196 пациентов с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 2545 человек.

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.

Источник - телеграм-канал "Коронавирус в Кузбассе. Оперштаб".